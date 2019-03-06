Вскоре предпринимателям придется прислушиваться к мнению собственников. По мнению авторов нового закона, это нарушает права старожилов, санитарные нормы и требования пожарной безопасности. Однако сами коммерсанты уверены, это не выход, и грозят обвалом рынка
Хостелы выселяют: Госдума запретила мини-гостиницам размещаться в жилых домах
Это радует жильцов, которым приходилось соседствовать с частными отелями
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среда 06 Марта 2019
Хостелы выселяют: Госдума запретила мини-гостиницам размещаться в жилых домах