Хостелы выселяют: Госдума запретила мини-гостиницам размещаться в жилых домах

Вскоре предпринимателям придется прислушиваться к мнению собственников. По мнению авторов нового закона, это нарушает права старожилов, санитарные нормы и требования пожарной безопасности. Однако сами коммерсанты уверены, это не выход, и грозят обвалом рынка