Хостелы выселяют: Госдума запретила мини-гостиницам размещаться в жилых домах

Это радует жильцов, которым приходилось соседствовать с частными отелями

Вскоре предпринимателям придется прислушиваться к мнению собственников. По мнению авторов нового закона, это нарушает права старожилов, санитарные нормы и требования пожарной безопасности. Однако сами коммерсанты уверены, это не выход, и грозят обвалом рынка

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Хостелы выселяют: Госдума запретила мини-гостиницам размещаться в жилых домах