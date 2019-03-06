Горожанам обещают бесплатно заменить стеклопакеты в квартирах. Но не всем.

Обычные окна на шумозащитные заменят в 25 домах на улицах Готвальда, Черепанова и Донбасской. Чиновники особо подчеркивают, что стеклопакеты заменят лишь на фасаде — стороне, выходящей на проезжую часть. Это делается для того, чтобы соблюсти Федеральный закон о санитарном благополучии населения, который гарантирует жителям мегаполисов защиту от чрезмерного шума. Днем уровень не должен превышать 40 дБ, а ночью — 30. Для сравнения громкость автосигнализации составляет до сотни децибел.