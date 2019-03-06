Долевая, но чужая собственность. Покупатели жилья на Ракетной ждут-не дождутся своих домов

От первоначального проекта — с пятью высотками, подземной парковкой и детским садом — сейчас остались лишь три многоэтажки. Их строительство остановилось три года назад — у застройщика закончились деньги. Дольщики, которые отдали компании последние деньги, остались и без них и без крыши над головой. Только в прошлом году их квартирный вопрос начал решаться. Областные власти нашли нового застройщика. Он уже возобновил работу и обещает сдать многострадальные дома под ключ через два года. Тем, кто не хочет так долго ждать, предложили взамен квартиры в других новостройках. На обмен согласились 93 человека. Остальным же придется набраться терпения, зато платить больше ничего не надо.