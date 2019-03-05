Житие святой Екатерины в иконах и картинах

В экспозицию вошли экспонаты из шести музеев России, а также екатеринбургских и московских частных коллекций. Если на ранних иконах святую Екатерину изображали с символом знаний, пальмовой ветвью, и знаком мученичества, то в 18 веке на святой можно увидеть царское одеяние. Имя великомученицы уже носили две императрицы, поэтому иконописцы решили связать образы.