В Екатеринбурге вспоминают Сталина. В основном, недобрым словом

Коммунисты называют его спасителем страны — мол, именно он привел Советский Союз к Великой победе; родственники репрессированных — палачом. К годовщине участники общества «Мемориал» приурочили акцию памяти. В сквере напротив областного главка родные жертв сталинских репрессий устроили временную экспозицию. На стендах — портреты тех, кто был расстрелян в 30-ые годы, названные временем красного террора. По словам активистов, эти преступления (убийства без суда и следствия) на совести генсека Сталина. Поэтому многих до сих пор возмущает, какое значение личности вождя его поклонники отводят в истории.