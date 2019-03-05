В Екатеринбурге вспоминают Сталина. В основном, недобрым словом

В годовщину смерти вождя народов в городе прошли дискуссии о роли его личности в истории

Коммунисты называют его спасителем страны — мол, именно он привел Советский Союз к Великой победе; родственники репрессированных — палачом. К годовщине участники общества «Мемориал» приурочили акцию памяти. В сквере напротив областного главка родные жертв сталинских репрессий устроили временную экспозицию. На стендах — портреты тех, кто был расстрелян в 30-ые годы, названные временем красного террора. По словам активистов, эти преступления (убийства без суда и следствия) на совести генсека Сталина. Поэтому многих до сих пор возмущает, какое значение личности вождя его поклонники отводят в истории.

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