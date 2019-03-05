"Автомобилист" рулит. Екатеринбургские хоккеисты пробились в четвертьфинал КХЛ

Сопернику по 1/8 плей-офф кубка Гагарина екатеринбуржцы не оставили ни одного шанса. Четыре победы подряд и новый уровень — пока это лучший сезон екатеринбургского клуба за всю историю выступлений в КХЛ. Эксперты связывают это с усилением состава (команду укрепили легионеры) и грамотной подготовкой. В следующем круге подопечным Андрея Мартемьянова предстоит встретиться с победителем пары «Барыс» – «Торпедо».