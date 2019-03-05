Обеды в две смены и парты в кабинете стоматолога: в школах Екатеринбурга готовятся к встрече первоклассников

О множественных числах в 23 школе могут многое рассказать. Здесь готовятся поставить общегородской рекорд по количеству первых классов. Уже осенью за парты тут сядет 630 новичков! Чтобы вместить всех желающих, педагоги пересмотрели все внутренние графики и смены. Но со спокойной душой новый учебный год ждут далеко не во всех школах. Почти три десятка учреждений Екатеринбурга переполнены — из-за сбоя системы записи в первые классы принять туда пришлось всех желающих. Из-за этого, к примеру, в 181 школу на Краснолесье пойдет почти в три раза больше первоклассников. Под кабинеты переделывают спортзал и учительскую. Это поможет решить одну проблему, но породит другие, волнуются родители.