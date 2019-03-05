Если до конца недели власти на местах не приведут в порядок дороги, дворы и тротуары, своих должностей лишатся руководители администраций и их заместители по благоустройству. Как утверждают подчиненные, терпение Александра Высокинского лопнуло после планового объезда. Глава сделал вывод, что снег во многих районах убирают несвоевременно и некачественно. Чаще всего претензии касались территорий перед торговыми центрами, дворов и выездов из них.
Екатеринбургских чиновников могут уволить… за лень
Мэр пригрозил отставкой главам самых «заснеженных» районов
Если до конца недели власти на местах не приведут в порядок дороги, дворы и тротуары, своих должностей лишатся руководители администраций и их заместители по благоустройству. Как утверждают подчиненные, терпение Александра Высокинского лопнуло после планового объезда. Глава сделал вывод, что снег во многих районах убирают несвоевременно и некачественно. Чаще всего претензии касались территорий перед торговыми центрами, дворов и выездов из них.