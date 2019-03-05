Екатеринбургских чиновников могут уволить… за лень

Если до конца недели власти на местах не приведут в порядок дороги, дворы и тротуары, своих должностей лишатся руководители администраций и их заместители по благоустройству. Как утверждают подчиненные, терпение Александра Высокинского лопнуло после планового объезда. Глава сделал вывод, что снег во многих районах убирают несвоевременно и некачественно. Чаще всего претензии касались территорий перед торговыми центрами, дворов и выездов из них. Их-либо не чистят совсем, либо делают это от случая к случаю. Хорошо, если сугробы сгребают на общегородскую территорию, откуда ее вывозят работники ДЭУ. Несмотря на то, что многие участки, на которые указал глава — это зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ — отвечать за их чистоту будут районные чиновники. Контрольный объезд назначен на 10 марта, «Прощеное воскресенье», которое, по словам сотрудников мэрии, для кого-то может стать «черным».