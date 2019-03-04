Опять снег на голову: двое детей пострадали из-за падения льдин в Екатеринбурге

Прокуратура и Следственный Комитет проводят проверку

Масштаб угрозы, нависшей над горожанами, можно оценить по осколкам льда, которые до сих пор валяются на Донбасской. Таким прилетит — мало не покажется. Однако даже коммунальщики с этим ничего сделать не могут — снег, объясняют, сошел не с крыши.

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понедельник 04 Марта 2019
Опять снег на голову: двое детей пострадали из-за падения льдин в Екатеринбурге