Деньги на дорожку: в Екатеринбурге определились с планами летнего ремонта улиц

Дорожный ремонт в уральской столице будет оплачиваться из бюджетов всех уровней. Миллиард выделит федерация, несколько сотен миллионов — область и 50 миллионов — город. Они пойдут на реконструкцию 16ти наиболее оживленных улиц. В частности, в планах чиновников — обновить Малышева от Восточной до Высоцкого, Челюскинцев от проспекта Космонавтов до Смазчиков, Волгоградскую от Ясной до Московской, Стрелочников, Шефскую от Блюхера до Фронтовых Бригад и другие. Точный график перекрытий еще не утвержден, но судя по списку, летом Екатеринбург рискует превратиться в одну сплошную пробку.