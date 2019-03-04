Деньги на дорожку: в Екатеринбурге определились с планами летнего ремонта улиц

На обновление дорог власти потратят около полутора миллиардов рублей

Дорожный ремонт в уральской столице будет оплачиваться из бюджетов всех уровней. Миллиард выделит федерация, несколько сотен миллионов — область и 50 миллионов — город. Они пойдут на реконструкцию 16ти наиболее оживленных улиц. В частности, в планах чиновников — обновить Малышева от Восточной до Высоцкого, Челюскинцев от проспекта Космонавтов до Смазчиков, Волгоградскую от Ясной до Московской, Стрелочников, Шефскую от Блюхера до Фронтовых Бригад и другие. Точный график перекрытий еще не утвержден, но судя по списку, летом Екатеринбург рискует превратиться в одну сплошную пробку.

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понедельник 04 Марта 2019
Деньги на дорожку: в Екатеринбурге определились с планами летнего ремонта улиц