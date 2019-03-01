Успеть за три дня: в России установили дедлайн для коммунальщиков

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Устранять аварии службы теперь будут по новому регламенту

Поправки в правила управления домами вступили в силу с 1 марта. К примеру, на отключение прохудившегося стояка в доме аварийным службам теперь отводится полчаса, а на устранение аварии — всего трое суток. Претензии к аварийным бригадам можно будет предъявлять даже за то, что им не дозвониться. По новым правилам, диспетчер обязан взять трубку в течение пяти минут. Или же перезвонить. Регистрировать сообщения теперь будут круглосуточно. Иначе свои жалобы жители вправе переадресовать в департамент жилищного надзора.

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