Тайное стало явным: Следственный Комитет объяснил, из-за чего погибла группа Дятлова

Такой вывод следует из материалов расследования, которое было проведено криминалистами в 2015 году, но еще не публиковалось. В защиту этой версии эксперты приводят метеосводку 40-летней давности. Они подтверждают, что в ночь на 2 февраля, когда предположительно погибли дятловцы, на севере Урала бушевал ураган — шел сильный снегопад, скорость ветра достигала 30 метров в секунду, а температура опустилась до минус 40. По мнению криминалистов, неопытные туристы испугались лавины, которую сами же спровоцировали, в спешке покинули палатку и замерзли насмерть. Таким образом, решение ночевать на склоне горы оказалось фатальной ошибкой. Ее можно списать на неподготовленность большинства участников группы — в зимние походы такой сложности ходил только сам Игорь Дятлов. Непрофессиональным современные следователи назвали и подход своих коллег, которые проводили расследование в 59ом. Мол, именно из-за их халатности дело обросло версиями об испытаниях секретного оружия и проклятии манси