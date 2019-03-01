Наркополицейского обвиняют в похищении дилера

Под подозрением находится не только старший оперативник, но и его подчиненные. Подробности громкого дела «с погонами» не разглашаются. Однако в СМИ есть информация, что оперативники, пользуясь служебным положением, похитили наркоторговца и вымогали у него многомиллионную взятку за покровительство.