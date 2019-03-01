Между нами тает снег: Екатеринбург закупит плавильные комплексы для осадков

Специальные камеры будут работать на экологичных видах топлива

Чиновники уверены, такой подход позволит сэкономить миллионы. Ведь вывоз осадков обходится очень дорого. Правда, выбрать место для «плавилен» будет непросто. Они очень шумные и могут мешать горожанам. Вопрос с закупкой комплексов еще открытый. И не единственное нововведение, которое, по мнению властей, должно сделать город чище. Так, мэрия собирается меньше сыпать антигололедных смесей (чтобы не разводить грязь), а также взять на вооружение новые автощетки, которые захватывают большую ширину дороги, а значит, прибирают улицы быстрее. Отныне качеству уборки в разных частях города обещают уделять одинаковое внимание — что гостевым маршрутам, что окраинам. Власти рассчитывают и на помощь дорожной полиции. В частности, мэрия предлагает ограничить парковку на улицах: по четным или нечетным дням недели. В остальное время обочины будут свободны для уборки.

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Между нами тает снег: Екатеринбург закупит плавильные комплексы для осадков