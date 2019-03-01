Между нами тает снег: Екатеринбург закупит плавильные комплексы для осадков

Чиновники уверены, такой подход позволит сэкономить миллионы. Ведь вывоз осадков обходится очень дорого. Правда, выбрать место для «плавилен» будет непросто. Они очень шумные и могут мешать горожанам. Вопрос с закупкой комплексов еще открытый. И не единственное нововведение, которое, по мнению властей, должно сделать город чище. Так, мэрия собирается меньше сыпать антигололедных смесей (чтобы не разводить грязь), а также взять на вооружение новые автощетки, которые захватывают большую ширину дороги, а значит, прибирают улицы быстрее. Отныне качеству уборки в разных частях города обещают уделять одинаковое внимание — что гостевым маршрутам, что окраинам. Власти рассчитывают и на помощь дорожной полиции. В частности, мэрия предлагает ограничить парковку на улицах: по четным или нечетным дням недели. В остальное время обочины будут свободны для уборки.