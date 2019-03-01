Дом-тренажер: в Екатеринбурге появилось учебная квартира для приемных семей

В ней будущие родители тренируются ухаживать за детьми-инвалидами

Таких домов-тренажеров на Урале ещё не было. И хотя квартира находится в здании интерната на Ляпустина, это отдельное благоустроенное жилье. Благотворители — фонд святой Екатерины — разработали проект, в котором преобладают спокойные тона, сделали евроремонт и оборудовали современную кухню. От обычной двушки эту отличает разве что ванная — со специальными душем и раковиной для колясочников. Как всем этим пользоваться и как ухаживать за инвалидами, будущих родителей научат профессионалы.

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Дом-тренажер: в Екатеринбурге появилось учебная квартира для приемных семей