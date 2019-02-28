Уральская «Венеция»: на ЖБИ под воду ушли несколько улиц

Авария случилась ранним утром. Поэтому многие сегодня опоздали на работу и учебу. Люди шли в обход, машины не могли выехать из дворов. Пешеходам тоже пришлось нелегко. Те, кто на своих двоих, не могли найти в образовавшихся реках брод. Воду перекрыли только спустя два часа. После этого работники Водоканала сразу взялись расчищать дороги и проезды во дворах.

Работы море и у дворников. За сегодня-завтра им предстоит очистить дворы от наледи. Похоже, наводнению на ЖБИ рады только пернатые. Весну они встретят с чистым опереньем.