Уральская «Венеция»: на ЖБИ под воду ушли несколько улиц

Из-за прорыва водопровода там было ни проехать, ни пройти

Авария случилась ранним утром. Поэтому многие сегодня опоздали на работу и учебу. Люди шли в обход, машины не могли выехать из дворов. Пешеходам тоже пришлось нелегко. Те, кто на своих двоих, не могли найти в образовавшихся реках брод. Воду перекрыли только спустя два часа. После этого работники Водоканала сразу взялись расчищать дороги и проезды во дворах.
Работы море и у дворников. За сегодня-завтра им предстоит очистить дворы от наледи. Похоже, наводнению на ЖБИ рады только пернатые. Весну они встретят с чистым опереньем.

Также в разделе Городской дозор

Год без лифта: жители дома в Пионерском районе не могут добиться ремонта подъемника
21.02.2019
Год без лифта: жители дома в Пионерском районе не могут добиться ремонта подъемника
Дело пахнет обманом? Горожанам пришли подозрительные квитанции от Горгаза
19.02.2019
Дело пахнет обманом? Горожанам пришли подозрительные квитанции от Горгаза
Не по тарифам, а по факту: жители частного сектора оспаривают счета за вывоз мусора
22.02.2019
Не по тарифам, а по факту: жители частного сектора оспаривают счета за вывоз мусора
Весной растает? Горожане жалуются на кучи снега во дворах
20.02.2019
Весной растает? Горожане жалуются на кучи снега во дворах
Сегодня
Уральская «Венеция»: на ЖБИ под воду ушли несколько улиц