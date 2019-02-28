Текстильная «премьера»: в Оперном театре зрители скоро увидят новые занавесы

Для новых кулис специально из Германии было доставлено огромное бесшовное полотно, которое более полугода расписывали в петербургской мастерской. Теперь на занавесе красуется картина русского авангардиста Михаила Ларионова. Роспись занавеса производили под контролем искусствоведов, так что это точная копия оригинала, который хранится в коллекции Екатеринбургского музея ИЗО. Музей передал права на бессрочное пользование эскизом этой картины. Второй занавес — антрактно-раздвижной — выполнен в традиционной технике из красного бархата и расшит золотыми нитями. Теперь в театре осталось решить, на каком спектакле каким занавесом пользоваться.