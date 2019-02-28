Отравились угарным газом: в Екатеринбурге супруги задохнулись в своей квартире

Семья погибла в поселке Рудный от отравления погибла целая семья. Их тела обнаружили родственники. Утром, почувствовав неладное, они проникли в квартиру через окно, где нашли мужа и жену мертвыми. Соседи погибших говорят, что трагедия могла произойти из-за неисправности вентиляционной системы: по их словам, угарный газ не уходит из квартиры, а накапливается в ней. Проблемы появились после прошлогоднего капитального ремонта. Люди рассказали, что неоднократно жаловались в управляющую компанию. Однако мер никто так и не принял. Следственный комитет начал проверку.