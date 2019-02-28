Мухи отдельно от котлет. Екатеринбуржцев учат сортировать мусор

Полезный мусор получает вторую жизнь, то ненужный прессуется и увозится на полигон для захоронения. Свалки растут медленнее и не вредят окружающей среде. Правда, чтобы добиться максимальных показателей, нужно в разы увеличить масштабы переработки. Многие горожане уже это понимают и начинают приобщаться к культуре обращения с отходами.