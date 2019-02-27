Знай свое место: инвалиды Екатеринбурга не могут припарковаться центре города

По закону, 10 процентов мест на любой парковке должны быть для инвалидов. Даже если стоянка всего на два автомобиля, одна ячейка особая. Если таких мест нет, нужно обращаться в администрацию города с требованием устранить недостаток. Однако человеку с ограниченными возможностями бегать по инстанциям непросто. У инвалидов-общественников есть идея, как упростить процесс обращений.