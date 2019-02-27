Знай свое место: инвалиды Екатеринбурга не могут припарковаться центре города

Их стоянку занимают «здоровые» автомобилисты

По закону, 10 процентов мест на любой парковке должны быть для инвалидов. Даже если стоянка всего на два автомобиля, одна ячейка особая. Если таких мест нет, нужно обращаться в администрацию города с требованием устранить недостаток. Однако человеку с ограниченными возможностями бегать по инстанциям непросто. У инвалидов-общественников есть идея, как упростить процесс обращений.

Также в разделе Городской дозор

Год без лифта: жители дома в Пионерском районе не могут добиться ремонта подъемника
21.02.2019
Год без лифта: жители дома в Пионерском районе не могут добиться ремонта подъемника
Дело пахнет обманом? Горожанам пришли подозрительные квитанции от Горгаза
19.02.2019
Дело пахнет обманом? Горожанам пришли подозрительные квитанции от Горгаза
Не по тарифам, а по факту: жители частного сектора оспаривают счета за вывоз мусора
22.02.2019
Не по тарифам, а по факту: жители частного сектора оспаривают счета за вывоз мусора
Весной растает? Горожане жалуются на кучи снега во дворах
20.02.2019
Весной растает? Горожане жалуются на кучи снега во дворах
Вчера
Знай свое место: инвалиды Екатеринбурга не могут припарковаться центре города