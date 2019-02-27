Семизначный юбилей: 15 лет назад Екатеринбург перешел на расширенные номера

Революция случилась всего за одну ночь

Шириться телефонные номера стали вслед за городом. К 2003ему в Екатеринбурге стало полмиллиона абонентов, номеров на всех не хватало. Чтобы всего за ночь перевести миллионник на новую систему, связисты готовились больше года: программисты писали новые программы, инженеры тестировали коммутаторы. Многое из оборудования оставили прежним. Старинные аппараты пришлось настраивать вручную.

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Семизначный юбилей: 15 лет назад Екатеринбург перешел на расширенные номера