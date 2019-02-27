Парадокс мусорной реформы: екатеринбуржцы призывают к порядку регионального оператора

Горожане уже скучают по прежним временам, когда в частном секторе действовала программа «Мусор в белом». Люди покупали в магазинах мешки для отходов и в определенные дни недели выставляли их на улицу. Теперь график сбился, а вывоз подорожал. Те, кто раньше покупал мешки в магазинах, путем нехитрых вычислений выяснили, что переплачивают за услугу сотни рублей! Отсюда бойкоты и протесты. Чтобы успокоить свердловчан, глава региона призвал чиновников быть ближе к народу и объяснять, из чего складываются суммы в квитанциях