Места в дефиците: мамы Академического района жалуются на нехватку школ

По мнению взрослых, сложности возникли из-за того, что жилья в Академическом строится в разы больше, чем соцобъектов. Так, в этом году в местной школе будет аж первый «Ха» класс. Зачастую землю для строительства нового образовательного учреждения застройщики переводят под квартиры, утверждают горожане. Чтобы сдержать девелоперов, родители предложили городским властям «замораживать» новостройки. Чиновники идею не поддержали, но пообещали, что в ближайшие годы дефицит будет решен.