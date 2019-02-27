Места в дефиците: мамы Академического района жалуются на нехватку школ

Родители призывают строителей решить проблему в ближайшее время

По мнению взрослых, сложности возникли из-за того, что жилья в Академическом строится в разы больше, чем соцобъектов. Так, в этом году в местной школе будет аж первый «Ха» класс. Зачастую землю для строительства нового образовательного учреждения застройщики переводят под квартиры, утверждают горожане. Чтобы сдержать девелоперов, родители предложили городским властям «замораживать» новостройки. Чиновники идею не поддержали, но пообещали, что в ближайшие годы дефицит будет решен.

Также в разделе Образование

Резиновые школы: из-за скандала с записью в первые классы туда возьмут всех
12.02.2019
Резиновые школы: из-за скандала с записью в первые классы туда возьмут всех
Завис еще до старта: портал Госуслуг вновь не справился с потоком заявлений в школы
01.02.2019
Завис еще до старта: портал Госуслуг вновь не справился с потоком заявлений в школы
ЕГЭ для взрослых: в Екатеринбурге устроили экзамен для родителей выпускников
22.02.2019
ЕГЭ для взрослых: в Екатеринбурге устроили экзамен для родителей выпускников
Обеды на двойку! Прокуратура проверила школьные столовые
15.11.2018
Обеды на двойку! Прокуратура проверила школьные столовые
Вчера
Места в дефиците: мамы Академического района жалуются на нехватку школ