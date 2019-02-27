Главное – удовольствие: в Екатеринбурге стартовали игры «Ночной хоккейной лиги»

В Ночной лиге обычно играют сборные предприятий города и просто соседские команды. Есть и «двойники» признанных чемпионов. К примеру, на одном из шести матчей, которые накануне прошли в Екатеринбурге и Пышме, на лед вышел «Металлург» — от завода ферросплавов. По уровню этот турнир, конечно, не сравнить с Кубком Гагарина, но здесь тоже есть свои дивизионы и плей-офф. Игроки со всей страны сражаются за право поехать в Сочи и сыграть с лучшими любительскими дружинами страны. Бой бывает такой, что кости трещат.