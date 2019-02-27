Екатеринбург стал перевалочным пунктом для самолетов, которые развернули над Пакистаном

В уральской столице уже сделали остановку два борта

Изменить маршруты самолетов пришлось из-за эскалации военного конфликта между Пакистаном и Индией. Противники уже сбили несколько самолетов друг у друга, и это отразилось на туристах. Небо над Пакистаном закрыли для полётов – авиарейсы в Юго-Восточную Азию отменили. Те самолеты, которые уже выполняли полет, развернули. Пока известно о трех суднах, два из них принял Кольцово. Хоть и с задержкой, но пассажиры продолжат путь к местам отдыха.

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