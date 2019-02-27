Как пациент пациенту! В Екатеринбурге открыли центр помощи людям с раком

Каждый год в области выявляют 18 000 новых случаев онкозаболеваний. И хотя врачи уверяют, что «рак – больше не приговор», в стенах диспансера пациенты по-прежнему сталкиваются с проблемами и даже дискриминацией. Что делать, если работодатель предложил уволиться, узнав об онкологии, как восстановиться после курса химиотерапий, что говорить и как вести себя, если у близкого рак — ответы на эти вопросы можно будет найти в школе пациентов. Предполагается, что центр будет помогать не только екатеринбуржцам, но и жителям Каменска-Уральского и Нижнего Тагила.