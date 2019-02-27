Каждый год в области выявляют 18 000 новых случаев онкозаболеваний. И хотя врачи уверяют, что «рак – больше не приговор», в стенах диспансера пациенты
Как пациент пациенту! В Екатеринбурге открыли центр помощи людям с раком
Те, кто столкнулся с онкодиагнозом, получат там всестороннюю поддержку
Каждый год в области выявляют 18 000 новых случаев онкозаболеваний. И хотя врачи уверяют, что «рак – больше не приговор», в стенах диспансера пациенты
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Как пациент пациенту! В Екатеринбурге открыли центр помощи людям с раком