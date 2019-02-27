Как пациент пациенту! В Екатеринбурге открыли центр помощи людям с раком

Те, кто столкнулся с онкодиагнозом, получат там всестороннюю поддержку

Каждый год в области выявляют 18 000 новых случаев онкозаболеваний. И хотя врачи уверяют, что «рак – больше не приговор», в стенах диспансера пациенты по-прежнему сталкиваются с проблемами и даже дискриминацией. Что делать, если работодатель предложил уволиться, узнав об онкологии, как восстановиться после курса химиотерапий, что говорить и как вести себя, если у близкого рак — ответы на эти вопросы можно будет найти в школе пациентов. Предполагается, что центр будет помогать не только екатеринбуржцам, но и жителям Каменска-Уральского и Нижнего Тагила.

Также в разделе Медицина

Корь с доставкой на дом: в Екатеринбурге на карантин закрываются целые многоквартирники
23.01.2019
Корь с доставкой на дом: в Екатеринбурге на карантин закрываются целые многоквартирники
В России снимают с продажи популярный препарат от кашля «Эреспал»
13.02.2019
В России снимают с продажи популярный препарат от кашля «Эреспал»
Не по дням, а по часам: количество заболевших корью растет
08.02.2019
Не по дням, а по часам: количество заболевших корью растет
Химия чувств: влюбленные победили рак
09.01.2019
Химия чувств: влюбленные победили рак
Вчера
Как пациент пациенту! В Екатеринбурге открыли центр помощи людям с раком