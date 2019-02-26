Роз, гербер, тюльпанов и хризантем на таможне десятки тонн, но по подсчетам инспекторов, чтобы поздравить всех горожанок, этого мало. Каждый день через руки проверяющих проходит до миллиона штук. В букетах ищут вредителей: жучка трипса, белую ржавчину и муху-горбатку. Вроде бы мелочь, но она грозит серьёзными проблемами сельскому хозяйству.
Целое море цветов: в Екатеринбург прилетел самолет с розами и герберами
Всего в город к 8 марта по воздуху доставят 200 тонн букетов
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Целое море цветов: в Екатеринбург прилетел самолет с розами и герберами