Целое море цветов: в Екатеринбург прилетел самолет с розами и герберами

Всего в город к 8 марта по воздуху доставят 200 тонн букетов

Роз, гербер, тюльпанов и хризантем на таможне десятки тонн, но по подсчетам инспекторов, чтобы поздравить всех горожанок, этого мало. Каждый день через руки проверяющих проходит до миллиона штук. В букетах ищут вредителей: жучка трипса, белую ржавчину и муху-горбатку. Вроде бы мелочь, но она грозит серьёзными проблемами сельскому хозяйству.

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