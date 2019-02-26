Поскользнулся, упал – гипс: жители Екатеринбурга жалуются на скользкие тротуары

Травмпункты еле справляются с потоком пострадавших

Просверлили пятку, поставили спицу, из которой сочится кровь. Лилия Кузнецова собиралась лететь в Китай, а оказалась в больнице. Упала на скользкой тротуарной плитке в центре Екатеринбурга. У женщины переломы лодыжек и большеберцовой кости и вдобавок вывих. Лилия не одна такая. Больницы переполнены, в травмпунктах очереди. Пострадавшие жалуются, что на улицах скользко. Мол, прибирают не везде, а каменная крошка, которой посыпают тротуар, спасает не всегда. Дорожники говорят, что пытаются выйти из скользкой ситуации: задействуют уборочные машины, привлекают больше рабочих. Дороги пытаются отскрести до асфальта и плитки, но рук всё равно не хватает.

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Поскользнулся, упал – гипс: жители Екатеринбурга жалуются на скользкие тротуары