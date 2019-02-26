Не пройти: жители Заречного микрорайона страдают из-за ремонта Макаровского моста

На прилегающих улицах нет ни одного тротуара

Улица Гражданская для пешеходов сейчас никак не приспособлена. Общественный транспорт здесь тоже не ходит. Остается идти по проложенным строителями тропинкам. Да только этот путь не всем по силам. Кто постарше предпочитают обходные пути. Однако на Челюскинцев тоже тупик – там почему-то закрыли пешеходный переход. Любой ремонт требует терпения, говорят в мэрии. Тем более что работы по реконструкции моста сейчас входят в решающую фазу.

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Не пройти: жители Заречного микрорайона страдают из-за ремонта Макаровского моста