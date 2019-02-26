Сражается Саша каждый день, но исключительно за свою жизнь. У подростка с рождения тяжелая форма ДЦП и гидроцефалии. Тем не менее, неделю назад инвалида призвали в армию. Как он должен прийти и отдать воинский долг, непонятно: ходить, сидеть и даже понимать речь юноша не в состоянии. По словам мамы, в военкомате должны были знать, что её сын к службе не годен. Сведения о здоровье Саши хранятся во всех инстанциях: от поликлиники до центра социальной защиты и пенсионного фонда. В комиссариате объясняют, повестка приходит всем 17-летним без исключения. Ведь информацию о мальчиках призывного возраста они
Лежачий призывник. В Екатеринбурге ребенку с ДЦП пришла повестка в военкомат
17-летний инвалид с детства не ходит и не говорит
Сражается Саша каждый день, но исключительно за свою жизнь. У подростка с рождения тяжелая форма ДЦП и гидроцефалии. Тем не менее, неделю назад инвалида призвали в армию. Как он должен прийти и отдать воинский долг, непонятно: ходить, сидеть и даже понимать речь юноша не в состоянии. По словам мамы, в военкомате должны были знать, что её сын к службе не годен. Сведения о здоровье Саши хранятся во всех инстанциях: от поликлиники до центра социальной защиты и пенсионного фонда. В комиссариате объясняют, повестка приходит всем 17-летним без исключения. Ведь информацию о мальчиках призывного возраста они