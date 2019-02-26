Будущее храма Святой Екатерины не обсуждается

Пункты, выносимые на общественное голосование, признаны незаконными. Активисты предлагают екатеринбуржцам решить, нужна ли в парках и скверах города, в частности, на Октябрьской площади, капитальная застройка. Но такую формулировку в Думе называют некорректной — она нарушает федеральный закон и может поставить крест на строительстве не только храма, но и любых социальных объектов. Сторонникам референдума предложили провести работу над ошибками. Тем временем, депутаты прикидывают, где взять деньги на эту процедуру. Она может обойтись городскому бюджету почти в 120 миллионов рублей.