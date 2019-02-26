Антигерой? Мужчину, спасшего из пожара троих детей, судят за побои

На отца пятерых детей и героя, месяц назад спасшего из пожара еще троих, пожаловался в полицию свой же родственник. Их отношения испортил квартирный вопрос: мужчины никак не могли поделить дом, где жили обе семьи, и все время ругались. В последний раз родственник даже брызнул в Геворга перцовым баллончиком. В итоге завязалась потасовка, после которой родственник написал заявление в полицию. Геворга обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью. Родственник Мурад утверждает, что нападение на него было групповым и заранее спланированным, а Геворг перед дракой даже успел снять уличные камеры наблюдения и проткнуть колеса машины. Сам герой рассчитывает лишь на снисхождение суда. Мужчина намерен приобщать к характеристике благодарственные письма от МЧС, надеясь, что три спасенные им на пожаре жизни помогут ему во время процесса.