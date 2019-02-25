Угроза сверху: глыба льда, соскользнув с крыши мэрии, упала на пенсионерку

В центр 69-летняя бабушка поехала на прием к зубному. Однако к сломанному зубу добавились и другие травмы. На скорой ее увезли в больницу, где женщине наложили несколько швов и поставили уколы от столбняка. В администрации весь день шла проверка. Чиновники отсмотрели 12 часов съемок камер наблюдения и выяснили, что случилось.