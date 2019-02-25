Свободный стиль: у школьников Екатеринбурга временно отменили дресс-код

Ребята решили встретить весну досрочно и ярко. Вся неделя у них будет разноцветной. Несколько лет назад здесь завели традицию раскрашивать серые будни. Хотя бы с помощью аксессуаров. Праздничное настроение не помеха учебе. Наоборот, играючи дети учатся дисциплине и даже осваивают школьную программу.