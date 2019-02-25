От "Мадрида" до Китая. Легендарная гостиница на Уралмаше станет "Домом дружбы им. Мао"

В аренду здание, которое является культурным наследием и объектом охраны, стала китайская компания. Она восстановит бывшую гостиницу и превратит в национальный центр. Само здание было построено в 30-ые годы прошлого века для специалистов нового завода Уралмаш. Но из-за начавшейся войны в Испании гостиницу решено было отдать беженцам из Мадрида. Несмотря на то, что борцы с режимом Франко там так и не появились, название «Мадрид» прижилось. С тех пор комнаты на Площади 1ой Пятилетки побывали женским общежитием, военным госпиталем, жилой и коммерческой площадками. В 2012 году отсюда съехал последний арендатор, и гостиницу законсервировали. Ее восстановлением займется компания «Великий Шелковый путь». После госэкспертизы исторический фасад, планировка и элементы отделки отреставрируют ради дома дружбы с Китаем.