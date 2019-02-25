О, счастливчик! Автоинспектор чудом избежал гибели под колесами фуры

Когда большегруз занесло, полицейскому, стоявшему на обочине, удалось отпрыгнуть в сугроб

Момент, от которого замирает сердце, снял видеорегистратор в патрульной машине. Экипаж ДПС дежурил на Объездной. Внезапно на дороге теряет управление огромная фура с прицепом — ее, по-видимому, подрезал легковой автомобиль. Чтобы уйти от столкновения, водитель тягача резко затормозил, и его прицеп развернуло поперек улицы. Многотонная машина едва не задавила инспектора, стоявшего на обочине. Но того спасли железные нервы и молниеносная реакция — мужчина сделал пару шагов и упал в сугроб. Грузовик же столкнулся с машиной ГИБДД. Там сидел еще один правоохранитель, который, к счастью, тоже не пострадал.

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О, счастливчик! Автоинспектор чудом избежал гибели под колесами фуры