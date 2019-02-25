Момент, от которого замирает сердце, снял видеорегистратор в патрульной машине. Экипаж ДПС дежурил на Объездной. Внезапно на дороге теряет управление огромная фура с прицепом — ее,
О, счастливчик! Автоинспектор чудом избежал гибели под колесами фуры
Когда большегруз занесло, полицейскому, стоявшему на обочине, удалось отпрыгнуть в сугроб
Момент, от которого замирает сердце, снял видеорегистратор в патрульной машине. Экипаж ДПС дежурил на Объездной. Внезапно на дороге теряет управление огромная фура с прицепом — ее,
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О, счастливчик! Автоинспектор чудом избежал гибели под колесами фуры