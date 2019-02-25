Лифт наш: соседи по лестничной площадке захватили общий подъемник

Теперь его двери открываются прямо в прихожую

Лифтовые оккупанты отгородились основательно. За эту стену даже на подъемнике не попасть — на втором этаже тот не останавливается! По другую сторону делают вид, что сути претензий не понимают. Между тем, нелегальные перегородки — прямое нарушение техники пожарной безопасности. Но снести стены между соседями не так-то просто — из-за несовершенства законодательства. С одной стороны, самовольная установка перегородок в местах общего пользования идет вразрез сразу с двумя кодексами, градостроительным и жилищным. С другой — коммунальщики могут лишь выдать предписание о демонтаже, которое горе-жильцы чаще всего игнорируют. В управляющей компании припомнили только один случай, когда конструкцию удалось снести.

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понедельник 25 Февраля 2019
Лифт наш: соседи по лестничной площадке захватили общий подъемник