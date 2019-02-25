Домашний очаг: жилец развел в квартире костер

Таким способом сосед решил приготовить ужин

Других способов поесть и согреться нет — у владельца за неуплату отключены газ, водоснабжение и электроэнергия. Жители мечтают о выселении соседа. Хотя выяснилось, что квартира ему даже не принадлежит. Жильё находится в собственности женщины, которая его прописала, но вскоре умерла. Её дети, по-видимому, отказались от наследства. В такой ситуации выставить мужчину за дверь проще простого, говорят юристы.

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Домашний очаг: жилец развел в квартире костер