Других способов поесть и согреться нет — у владельца за неуплату отключены газ, водоснабжение и электроэнергия. Жители мечтают о выселении соседа. Хотя выяснилось, что квартира ему даже не принадлежит. Жильё находится в собственности женщины, которая его прописала, но вскоре умерла. Её дети,
Домашний очаг: жилец развел в квартире костер
Таким способом сосед решил приготовить ужин
Других способов поесть и согреться нет — у владельца за неуплату отключены газ, водоснабжение и электроэнергия. Жители мечтают о выселении соседа. Хотя выяснилось, что квартира ему даже не принадлежит. Жильё находится в собственности женщины, которая его прописала, но вскоре умерла. Её дети,
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18.09.2018
понедельник 25 Февраля 2019
Домашний очаг: жилец развел в квартире костер