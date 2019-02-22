Звезда упала: под Карпинском приземлилась ступень ракеты-носителя

Яркую вспышку в небе наблюдали тысячи свердловчан. Как рассказали в Роскосмосе, запуск прошел штатно. Обломки упали под Карпинском через тринадцать минут после старта. Местные жители были предупреждены об этом, поэтому свечению, напоминавшему грозу, не удивились. Многие отметили помехи в телевещании. Согласно официальным отчетам, ракета успешно вывела на орбиту спутник для наблюдения за поверхностью Земли.