Звезда упала: под Карпинском приземлилась ступень ракеты-носителя

Ее запустили с космодрома Байконур

Яркую вспышку в небе наблюдали тысячи свердловчан. Как рассказали в Роскосмосе, запуск прошел штатно. Обломки упали под Карпинском через тринадцать минут после старта. Местные жители были предупреждены об этом, поэтому свечению, напоминавшему грозу, не удивились. Многие отметили помехи в телевещании. Согласно официальным отчетам, ракета успешно вывела на орбиту спутник для наблюдения за поверхностью Земли.

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Звезда упала: под Карпинском приземлилась ступень ракеты-носителя