Не по тарифам, а по факту: жители частного сектора оспаривают счета за вывоз мусора

В нашумевшей мусорной реформе есть лазейки, позволяющие сэкономить

Вопросов к мусорной реформе пока больше, чем ответов. В частности, платить за вывоз отходов по факту можно — органы местного самоуправления вправе принять такое решение. Но как показывает практика, в этом случае возможны злоупотребления. Большинство жалоб от жителей касаются начислений. Десятки тысяч свердловчан недовольны тем, что региональные операторы, выставляя счета, ошиблись с количеством прописанных. Подрядчики объясняют, точных списков у них нет, коррективы изначально планировали вносить по ходу реформы. Собственники могут не платить и требовать перерасчета.

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Не по тарифам, а по факту: жители частного сектора оспаривают счета за вывоз мусора