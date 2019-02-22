Не надо валить: в Екатеринбурге прикрыли нелегальную свалку снега

Ее устроили под путепроводом на Расточной

Инспекторы фиксируют, как грузовик сваливает снег прямо под мостом. Хотя таких куч здесь быть не должно — это не специальный полигон. Для осадков есть особые площадки, вдали от трасс и домов. Однако водителям самосвалов они, видимо, не по пути и не по карману — гораздо проще сгрузить снег на окраине. Завидев ревизоров, одни рулевые оправдываются, другие разворачиваются. Если их вину докажут, нарушителям грозит штраф.

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Не надо валить: в Екатеринбурге прикрыли нелегальную свалку снега