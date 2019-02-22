ЕГЭ для взрослых: в Екатеринбурге устроили экзамен для родителей выпускников

Как и на реальном экзамене, на входе участников сканируют. Организаторы ищут запрещенные устройства. В классе родителям выдают бланки. У каждого свой вариант, так что подсмотреть у соседа не удастся. За это, кстати, могут и удалить с ЕГЭ. Также родителям запрещено ходить по классу и передавать предметы. Экзамен взрослые сдают по упрощенной программе, созданной специально для них. Заданий меньше, но и времени в обрез. На то, чтобы ответить на вопросы тестов и написать сочинение, дается всего 45 минут. Современная школьная программа, говорят родители, оказалась сложнее, чем они думали.