«Женская прихоть»: горожан, зверски убивших собаку, будут судить по всей строгости

В конце ноября подельники взяли нож, веревку и изувечили дворнягу Беллу

Еще живую собаку мучители бросили в подвал. Но умерла бедолага в ветклинике, куда ее отвезли случайные прохожие и зоозащитники. Найти извергов не составило труда — они сами хвастались поступком. Правда, показания давали разные. Женщина утверждала, что животное хотели съесть, а мужчина — что это был дамский каприз. Подсудимый хоть и ничего страшного в поступке не видит, но в убийстве собаки повинился. Попросил рассмотреть дело в особом порядке, чтобы уменьшить срок. Но суд распорядился иначе.

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