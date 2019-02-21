«Женская прихоть»: горожан, зверски убивших собаку, будут судить по всей строгости

Еще живую собаку мучители бросили в подвал. Но умерла бедолага в ветклинике, куда ее отвезли случайные прохожие и зоозащитники. Найти извергов не составило труда — они сами хвастались поступком. Правда, показания давали разные. Женщина утверждала, что животное хотели съесть, а мужчина — что это был дамский каприз. Подсудимый хоть и ничего страшного в поступке не видит, но в убийстве собаки повинился. Попросил рассмотреть дело в особом порядке, чтобы уменьшить срок. Но суд распорядился иначе.