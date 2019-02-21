Водопад и амфитеатр: набережную реки Ольховки превратят в парк

Проект вынесен на общественные слушания

В ближайшее время горожане должны решить, что именно они хотят видеть на берегах вдоль улицы Гражданской. Их планируют благоустроить в ближайшие три года. В этом будет окончательно утверждена концепция пространства. Среди вариантов — спортивная зона с горками для экстремалов и турниками, место встречи пожилых людей, площадка для собачников и качели и лесенки для детей. Украсить берега хотят водопадом и деревянными дорожками. Открытое голосование за лучший проект уже идет на портале Екатеринбург-рф. Мнения горожан обещают учесть и озвучить на общественных слушаниях, которые пройдут 27 февраля.

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