Щетки и пылесосы для улиц: власти Екатеринбурга закупили новую технику

До конца февраля их будут усовершенствовать: прикрутят дополнительные щетки, можно было убирать улицы в 2 раза быстрее. Ко второй половине марта, когда потеплеет, необходимо вывезти весь снег с улиц за город — только так можно избежать весенней грязи. Впрочем, горожане недовольны и текущей работой служб благоустройства. Жалуются, что тротуары не чистят даже на гостевом маршруте — проспекте Ленина. Дорожки там почистили не полностью, а наледь просто присыпали крошкой. Пешеходам приходится быть осторожными, но даже так они рискуют поскользнуться.