Год без лифта: жители дома в Пионерском районе не могут добиться ремонта подъемника

Без удобства местных оставили наркоманы с верхнего этажа. Когда их квартиру отключили от газа, беспокойные жильцы принесли два газовых баллона. Случился взрыв. С той поры люди поднимаются на своих двоих. Особенно тяжело приходится тем, кто в возрасте. Но, как выяснилось, с мертвой точки дело сдвинулось давно. Городские власти включили дом в региональную программу по замене лифтов.