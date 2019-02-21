Год без лифта: жители дома в Пионерском районе не могут добиться ремонта подъемника

Кабина встала после пожара

Без удобства местных оставили наркоманы с верхнего этажа. Когда их квартиру отключили от газа, беспокойные жильцы принесли два газовых баллона. Случился взрыв. С той поры люди поднимаются на своих двоих. Особенно тяжело приходится тем, кто в возрасте. Но, как выяснилось, с мертвой точки дело сдвинулось давно. Городские власти включили дом в региональную программу по замене лифтов.

Также в разделе Городской дозор

Голову вверх: екатеринбуржцев пугают сосульками
14.02.2019
Голову вверх: екатеринбуржцев пугают сосульками
Жители Елизавета получили квитанции с огромными суммами
30.10.2018
Жители Елизавета получили квитанции с огромными суммами
Новые расценки на вывоз мусора возмутили горожан
28.01.2019
Новые расценки на вывоз мусора возмутили горожан
Дело пахнет обманом? Горожанам пришли подозрительные квитанции от Горгаза
19.02.2019
Дело пахнет обманом? Горожанам пришли подозрительные квитанции от Горгаза
Вчера
Год без лифта: жители дома в Пионерском районе не могут добиться ремонта подъемника