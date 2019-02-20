Заснеженным пейзажем и отношением к уборке жители недовольны. Мало того, что на газонах останется дорожная грязь. Так еще весной по двору будет ни пройти, ни проехать. Однако коммунальщики утверждают, они свое дело знают. В их обязанности и в смету расходов входит лишь уборка снега. Осадки со всего двора сваливают в кучу и оставляют до весны. Но если жители проявят инициативу, кучи вывезут за отдельную плату.
Весной растает? Горожане жалуются на кучи снега во дворах
Управляющие компании утверждают, что на вывоз осадков денег нет
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Весной растает? Горожане жалуются на кучи снега во дворах