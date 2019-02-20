Весной растает? Горожане жалуются на кучи снега во дворах

Управляющие компании утверждают, что на вывоз осадков денег нет

Заснеженным пейзажем и отношением к уборке жители недовольны. Мало того, что на газонах останется дорожная грязь. Так еще весной по двору будет ни пройти, ни проехать. Однако коммунальщики утверждают, они свое дело знают. В их обязанности и в смету расходов входит лишь уборка снега. Осадки со всего двора сваливают в кучу и оставляют до весны. Но если жители проявят инициативу, кучи вывезут за отдельную плату.

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Весной растает? Горожане жалуются на кучи снега во дворах