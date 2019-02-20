В Покровском полицейские наехали на ребенка. В прямом смысле слова

Экипаж ДПС не заметил бегущего через дорогу школьника

Полицейские в Покровском теперь не в почете. Накануне экипаж сбил здесь девятилетнего мальчика. Паша, перебегая улицу, попал под колеса патрульной машины. На помощь ребенку сбежались все соседи. Вместе они подняли машину, вытащили Пашу и стали ждать скорую. Она из Буланаша ехала больше часа. Лежащего на снегу ребенка согревали куртками, потом на одеяле занесли в дом. Оказалось, у него сложный перелом бедра, трещина в черепе и раздроблена переносица. Больше всего жителей возмущает, что инспекторы даже не попытались помочь мальчику. Мол, вместо этого они пошли штрафовать преследуемую машину.

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