В Екатеринбурге в марте наступит «Вальпургиева ночь»

Уникальная постановка готовится к премьере в Оперном театре

На 24 грациозных красотки только один кавалер. Именно такой видит «Вальпургиеву ночь» основатель современного неоклассического балета Джордж Баланчин. Такое на российской сцене впервые. Для худрука театра, который раньше танцевал в спектаклях мэтра, это заветная мечта: Вячеслав Самодуров самостоятельно поставит балет гениального хореографа 20 века. Чтобы сделать действо аутентичным, пришлось пройти своеобразный экзамен на профпригодность.

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