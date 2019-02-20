Свободная стая: Екатеринбург захватывают бездомные собаки

Причина – отмена результатов конкурса на отлов бродячих животных

Страх у малышей один на всех. Воспитанники детского сада боятся бездомных собак. Они гуляют чуть ли не вместе с ребятами: забегают прямо на территорию, к ужасу воспитателей. По словам руководства, с псами они борются уже несколько лет. Однажды вызывали отловщиков. Помогло, но ненадолго. Теперь даже пожаловаться некому. С 1 февраля отлов собак в городе приостановлен. Компания, которая занималась этим в последние годы, осталась не у дел из-за отмены результатов конкурса.

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Свободная стая: Екатеринбург захватывают бездомные собаки